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KYK burs sonuçları açıklandı mı? E-Devlet ile GSB KYK burs sonucu sorgulama

Milyonlarca lisans öğrencisi Kasım ayında KYK burs sonuçları için başvuruda bulundu. KYK burs sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda... KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs sonuçlarına ilişkin ayrıntılar ve burs sonucu sorgulama ekranı..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK burs sonuçları açıklandı mı? E-Devlet ile GSB KYK burs sonucu sorgulama
KYK BURS

KYK burs sonuçları e devlet üzerinden ilan edilecek. GSB 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi sonuçları için gözler kurumdan gelecek açıklamada olacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK burs sonuçları yayınlandığında detaylar haberşmizde yer alacak. KYK burs sonuç sorgulama aşağıdaki gibidir:

e-Devlet Kapısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama

E-DEVLET KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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