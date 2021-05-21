Ladik Düğün Salonu inşaatı devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarayönü İlçesinin Ladik Mahallesi’ne kazandırılacak düğün salonu inşaatı devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte ilçelerin ve mahallelerin altyapı ve fiziki ihtiyaçlarını karşılayarak birçok önemli hizmette bulunduklarını belirterek, Ladik Düğün Salonu’nun da bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Yapımı devam eden düğün salonunun 3 bin 90 metrekarelik alanda inşa edildiğini kaydeden Başkan Altay, “İlçelerimizin ve mahallelerimizin kalkınması için yoğun gayret içerisindeyiz. Ladikli hemşehrilerimiz bundan sonra düğünlerini güzel ve konforlu bir tesiste yapacak. İnşallah hızlı bir şekilde bitirip hizmete açmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ladik’e kazandıracağı düğün salonu 8 milyon 100 bin liraya mal olacak.