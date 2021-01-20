Gündem Laikçi değildi
İSTANBUL

​Laikçi değildi ​

Laikçi değildi

Erdoğan, İstanbul’daki evinde vefat eden Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin’in cenaze törenine katıldı. Erdoğan Vergin’in kendisine, “Laikim ama laikçi değilim” dediğini anlattı. Erdoğan cenaze töreninden sonra Necmettin Erbakan’ın Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabrine giderek dua etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden, Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin (80), son yolculuğuna uğurlandı.

Nur Vergin

  • Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vergin'in yakınlarına taziyelerini iletti. Erdoğan, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Nur Vergin hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın" dedi. Nur Vergin'in, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde kendisine fahri danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

LAİKÇİ DEĞİLDİ

"Kendisinden bu noktada hizmetler aldım. Özellikle tanışıklığımız belediye başkanlığı dönemine dayanıyor. Tabii bu süreç içerisinde kendisini çok daha iyi tanıma fırsatını buldum. Hocamızın bir özelliği vardı, siyasetle sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum, 'Herhalde benden daha iyi beyaz Türk kimse olmaz' derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha vardı, o da çok önemliydi, 'Laikim ama laikçi değilim' derdi."

Namazın ardından Vergin'in cenazesi Merkezefendi Camii'nin avlusundaki mezarlığa defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.


Erbakan Hoca’ya dua

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret etti.

  • Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabrine de giderek dua etti.

Abone Ol Google News
Yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

​Okulların yüksek bir kapasiteyle açılması konusunda kararlıyız.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Eczacılar yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecek.
Muharrem İncenin Memleket Partisi gün sayıyor

​116 operasyonel tim, 2 bin 24 personel katılıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekiye Yağmurcu'nun ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Diktatörler gibi yemin edecek

Diktatörler gibi yemin edecek

​Biden'in yemin törenini ağır silahlı askerler dolduracak.
TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

​"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum."

Partinin ismi dahi belli

Partinin ismi dahi belli

​ABD Başkanlığını devreden Trump, parti kurma hazırlığında.
2016'dan beri firariydi

2016'dan beri firariydi

FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü yakalandı.
Böyle acı görülmedi

Böyle acı görülmedi

Evlerinde çıkan yangında iki kardeş diri diri yandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.