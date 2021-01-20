​Laikçi değildi ​

İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden, Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin (80), son yolculuğuna uğurlandı.

Nur Vergin

Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vergin'in yakınlarına taziyelerini iletti. Erdoğan, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Nur Vergin hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın" dedi. Nur Vergin'in, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde kendisine fahri danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

LAİKÇİ DEĞİLDİ

"Kendisinden bu noktada hizmetler aldım. Özellikle tanışıklığımız belediye başkanlığı dönemine dayanıyor. Tabii bu süreç içerisinde kendisini çok daha iyi tanıma fırsatını buldum. Hocamızın bir özelliği vardı, siyasetle sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum, 'Herhalde benden daha iyi beyaz Türk kimse olmaz' derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha vardı, o da çok önemliydi, 'Laikim ama laikçi değilim' derdi."

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Namazın ardından Vergin'in cenazesi Merkezefendi Camii'nin avlusundaki mezarlığa defnedildi.





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