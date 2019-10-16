Lavanta kokulu baba kız sevgisi

Antalya’da kamyonetin çarpması sonucu 40 gün yoğun bakımda kalan, kazadan 4 ay sonra konuşmaya, 7 ay sonra da yürümeye başlayan mühendis Seda Nur ile babası Kadir Şen, baba kız arasındaki “lavanta kokulu sevgi” ile tüm zorlukların üstesinden gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şen ailesi bahçeden topladıkları lavantalar ile sabun yaptırdı.

YAŞAMASI MUCİZE DEMİŞLERDİ

Türk Hava Yollarının sınavını kazanan 24 yaşındaki Seda Nur Şen, hayalini kurduğu işe başlamak için gün sayarken kendisinin eğitimi için gece gündüz çalışan babasına “Ben artık çalışacağım. Sen emekli ol. Lavanta kokusunu çok seviyorum. Köyümüze bir lavanta bahçesi kuralım” dedi. Ancak Şen’e, geçen yıl 26 Temmuz’da Kepez ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ekmek taşıyan kamyonet çarptı. Kazada, beyin kanaması geçiren, kaburgalarında da parçalı kırıklar bulunan Şen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 40 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Doktorların “Yaşaması mucize” dediği Seda Nur’un memur emeklisi babası Kadir Şen de satın aldığı bahçesinde büyüyen lavantaları kızı “kokusunu alır” umuduyla hastane bahçesinde dağıttı. Hastanede yapılan tedavilerle Seda Nur, 40 günlük yaşam mücadelesini kazandı. Kazadan dört ay sonra konuşmaya, yedi ay sonra da yürümeye başlayan Seda, lavanta bahçesine giderek hayaline kavuştu.

HER BAHAR BURADA MUTLU OLACAĞIZ

Seda Nur Şen, “Bizimkisi lavanta kokulu bir baba kız sevgisi hikayesi. Babamdan hiç vazgeçmemeyi öğrendim. O lavanta bahçesi hayalimi gerçekleştirerek beni iyi olacağıma, eski günlerime döneceğime inandırdı. Şimdi ben de onun hayalini gerçekleştirerek yüksek lisansıma başlayacağım ve önemli bir bilim kadını olacağım” dedi. Baba Kadir Şen ise her şeyi kızının yeniden sağlığına kavuşması, mutluluğu için yaptığını ifade etti. Baba Şen, “Lavanta bahçesinin fotoğraflarını gösterip, bahçeyle ilgili hayallerimizi anlattım. Ona hep yaşama dair umut verdim. Kızım da iyileşmek için azim gösterdi. Artık her bahar ve yaz aylarında bahçeye gidip kızımla güleceğiz ve mutlu olacağız” şeklinde konuştu.