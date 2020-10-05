Leblebi’nin mutlu günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” kapsamında Fatih’teki Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulunan Erdoğan, can dostlarla yakından ilgilendi. Erdoğan, barınaktaki hayvanların bakımları ve yaşam hikayeleriyle de ilgili barınağın gönüllü yöneticisi Meral Olcay’dan bilgi aldı. Emine Erdoğan, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren, “Leblebi” isimli engelli köpeği sahiplendi.

1500 KÖPEK VE 150 ENGELLİ KEDİ VAR

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Gönüllü Yöneticisi Meral Olcay, Emine Erdoğan’ın ziyaretinin ardından duygu ve düşüncelerini aktarırken, barınak hakkında da bilgi verdi. Türkiye’de gönüllü hizmet veren tek barınağın Yedikule Hayvan Barınağı olduğunu aktaran Olcay, yaklaşık 1500 köpek ve 150 engelli kedinin bulunduğu barınakta, sahiplendirme, kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini anlattı. Sahiplendirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Olcay, barınaklarının bir zamanlar pet shoplardan satın alınıp sonra sokağa atılan yüzde 80’i cins köpekle dolu olduğunu, bu nedenle onları sahiplendirirken bunu Çocuk Esirgeme Kurumu gibi büyük bir titizlikle yaptıklarını, önceden başvuru aldıklarını, sözleşmeyle ve takip şartıyla sahiplendirdiklerini kaydetti. Erdoğan’ın barınağı ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Olcay, farkındalık yaratmak adına hayvan dostlarının hatırlanmasının önemini vurguladı.

ÇOK GÜZEL ANLAŞTILAR

Meral Olcay, Emine Erdoğan’ın barınaktan engelli bir köpeği sahiplendiğini anımsatarak, “Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü engelli köpeklerin yuva bulma şansı sıfıra yakın ama bu örnek, bir insanın engelli bir köpeği alması için bir teşvik oldu. Leblebi kızımızın artık bir yuvası var ve çok mutlu olacak” dedi. Emine Erdoğan ile “Leblebi”nin barınaktaki karşılaşmalarına ilişkin gözlemlerini aktaran Olcay, “Yıllardır birlikteymiş gibi... Hiç yabancılık çekmedi. Hanımefendi başını okşadı, ödül maması verdi. Birbirleriyle çok güzel anlaştılar” ifadelerini kullandı.

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Satın almayalım sahiplenelim

Emine Erdoğan, Leblebi’yi sahiplendikten sonra Twitter hesabından “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, “Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara #1KapSu1KapMama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. #4EkimHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaretini de aktaran Erdoğan, “Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor” açıklamasında bulundu. Emine Erdoğan, Meclis’in, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarması temennisinde bulundu.