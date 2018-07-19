Gündem Leyla cinayetinde muska ve toka ayrıntısı
AĞRI

Leyla cinayetinde muska ve toka ayrıntısı

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla'nın sır predesi çözülmeye çalışılıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri Leyla'nın elbiselerinin bulunduğu tarlada 4 gündür saç tokası ve muskayı arıyor.

Haber Merkezi IHA
Minik Leyla kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu.
Minik Leyla kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu.

Ağrı'da jandarma ve AFAD ekipleri Leyla Aydemir'in elbiselerinin bulunduğu tarlada 4 gündür saç tokası ve muskayı arıyor. Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla Bezirhane Köyü'nde toprağa verilmişti. Minik Leyla'nın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseleri cesedin bulunduğu alana 300 metre yakınlıkta bulunmuştu.

SAÇ TOKASI VE MUSKASI BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Tarlada arama çalışması yapan ekipler 4 gün önce minik kıza ait atleti de tarlada bulmuş ve olay yeri inceleme ekipleri atleti teslim almıştı. Leyla'nın boynunda olan muska ve kafasında bulunan pembe renkli tokayı bulamayan jandarma ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarlada arama çalışması başlattı. Tarlayı karış karış arayan ekipler Leyla'nın failinin bulunmasına dair iz arıyor.

Minik Leyla kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu.

4 gündür aralıksız bir şekilde saç tokası ve muskayı arayan ekipler herhangi bir ipucu elde edemedi. Ekipler minik Leyla'ya ait saç tokası ve muskayı bulana kadar çalışmalarını sürdürecek. Acılı anne ve baba göze bir yandan taziyeleri kabul ederken bir yandan da kızlarının katilinin bulunmasını istiyor.


Minik Leyla'nın elbiseleri bulundu
GÜNDEM
Minik Leyla'nın elbiseleri bulundu

Babası: Leyla o katile rahat vermeyecek
GÜNDEM
Babası: Leyla o katile rahat vermeyecek

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

​Akar ve komuta kademesi 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'nde.
PKK'ya büyük darbe

PKK'ya büyük darbe

Nokta atışı vurulan örgütün lojistik sorumlusunun görüntüleri.
Kayyum başarısı

Kayyum başarısı

​FETÖ'den alınmıştı 2 yılda yüzde 12 büyüdü.
'Atatürkçüyümben bırakın'

'Atatürkçüyümben bırakın'

Adnan Oktar'ın hakime verdiği ifade ortaya çıktı
Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar tutuklandı

​30'u aşkın suçtan tutuklanan Oktar cezaevinde.
İşte yeni görevleri

İşte yeni görevleri

​Deneyimli isimlere Meclis'te aktif görev.
'Brunson' çağrısı

'Brunson' çağrısı

Rahip Brunson'un tutukluluğu devam ediyor.
'İnsanın genlerinde var'

'İnsanın genlerinde var'

​Hollandalı Bakan ırkçılığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Aniden bastıracak

Aniden bastıracak

​Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik düzenlemesi artık Meclis'te.
Muska vetoka ayrıntısı

Muska vetoka ayrıntısı

​Minik Leyla cinayetinde yeni gelişme.
Bedelli ekonomisi

Bedelli ekonomisi

Devletin kasasına 40 milyara yakın para girecek.
125 milyar lira birikti

125 milyar lira birikti

​6 milyon kişiye 20 milyardan fazla ödeme yapıldı.
Hacyolculuğu başladı

Hacyolculuğu başladı

Hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yap-işlet-devretKanal İstanbul

Yap-işlet-devretKanal İstanbul

​Torba yasada dikkat çeken değişiklik.
PKK'nınkara para defteri

PKK'nınkara para defteri

​Yeni Şafak, PKK'nın Afrin'deki uç defterine ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.