Leyla Zana'nın milletvekilliği düştü

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği, "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.
TBMM'de yapılan oylamayla alınan karar şu şekilde:
- Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın 1’inci Yasama Yılı ile 2’nci Yasama Yılı 01.10.2016 ila 30.04.2017 Döneminde Anayasa’nın 81’inci Maddesine Uygun Biçimde Andiçmeden Aralıksız Olarak Genel Kurulun 212 Birleşimine Katılmamasına Bağlı Devamsızlığı Nedeniyle Anayasa’nın 84. ve İçtüzüğün 138. Maddeleri Uyarınca Gerekli Değerlendirmenin Yapılması İçin Başkanlık Divanının 20.07.2017 Tarihli ve 41 Numaralı Kararı ve TBMM Başkanlığı Tezkeresi ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu kabul edilmiş ve Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği düşmüştür.
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