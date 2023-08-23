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Lezzet kampı tutkunları kavurmaya doydu

Kilyos Doğada Yaşam Okulu tarafından geleneksel hale getirilen "Orcamp ile Orman Lezzetleri Kampı" bu yıl da yüzlerce doğa tutkununu bir araya getirdi.

12:22 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İki ayrı sacda 150'şer kilolara bölünerek dörder kişi tarafından pişirilen saç kavurması tam beş saatte hazırlanabildi.

İki ayrı sacda 150'şer kilolara bölünerek dörder kişi tarafından pişirilen saç kavurması tam beş saatte hazırlanabildi.

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle artık oteller yerine doğa alanları tercih edilmeye başladı.

Otel fiyatlarının çok pahalı olması nedeniyle insanlar artık çadır tatilini tercih etmeye başladılar.

Üç günlük "Orcamp İle Orman Lezzetleri" etkinliğini biletleri üç gün öncesinden tükendi.

Aileleriyle birlikte üç gün doğada geçiren yüzlerce kamp tutkunu hem doyasıya eğlendi hem de doğanın olanaklarından faydalandılar.

300 kilo et 5 saatte hazırlanabildi

Çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte çocuklara temel kampçılık eğitimi verildi. Kamp ateşi etrafında gerçekleşen canlı müzik eşliğinde dakikalar yaşayan doğa tutkunlarına Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ikram edildi. Kampın son günü ilginç bir organizasyona imza atıldı. Geçtiğimiz yıl 150 kilo etle yapılan sac kavurması, bu yıl katılımcıların daha çok olması nedeniyle iki katma çıkarıldı. İki ayrı sacda 150'şer kilolara bölünerek dörder kişi tarafından pişirilen saç kavurması tam beş saatte hazırlanabildi. Öğlen sac kavurması yiyen doğa tutkunlarına akşam da 150 kilo kokoreç ikram edildi.



#Kilyos
#Kilyos Doğada Yaşam Okulu
#Orcamp ile Orman Lezzetleri Kampı
1 saat önce
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