Lezzet kampı tutkunları kavurmaya doydu

Aileleriyle birlikte üç gün doğada geçiren yüzlerce kamp tutkunu hem doyasıya eğlendi hem de doğanın olanaklarından faydalandılar.

Çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte çocuklara temel kampçılık eğitimi verildi. Kamp ateşi etrafında gerçekleşen canlı müzik eşliğinde dakikalar yaşayan doğa tutkunlarına Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ikram edildi. Kampın son günü ilginç bir organizasyona imza atıldı. Geçtiğimiz yıl 150 kilo etle yapılan sac kavurması, bu yıl katılımcıların daha çok olması nedeniyle iki katma çıkarıldı. İki ayrı sacda 150'şer kilolara bölünerek dörder kişi tarafından pişirilen saç kavurması tam beş saatte hazırlanabildi. Öğlen sac kavurması yiyen doğa tutkunlarına akşam da 150 kilo kokoreç ikram edildi.