LGBT dayatmasına karşı yeniden 'Büyük Aile Buluşması!' 15 Eylül'de 'Dursun Bu Hayatsızca Akın' diyecekler

Bir yandan insanlığın varoluşuna yönelen LGBT Propaganda ve Dayatması’nı fonlayan, diğer yandan ise yüksek doğum oranları ile öne çıkan İsrail’in Gazze’deki katliamlarını destekleyen şirketlerin ve kurumların aynı olması ise asla tesadüf olarak görülmemelidir.

Zira sosyal medya algoritmaları ve nefret söylemi suçlamaları her iki başlıkta da aynı engelleyici ve baskıcı tutumu sergilemektedir. İsrail’in Gazze’de sivil, kadın ve çocuk demeden yürüttüğü soykırım ile LGBT Propaganda ve Dayatması üzerinden tüm dünya sathında yürütülen insan bozumu, aynı demografik savaşın farklı veçheleridir. İsrail-Siyonizm ve LGBT başlıklarında medyada, sosyal medyada, destek ve teşvik yöntemleri ile dayatma ve baskı metotlarında aynı mekanizma ve süreçlerin işletilmesi bunun en somut kanıtıdır.