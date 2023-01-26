LGBT ittifakı: 6'lı Masa ve HDP sapkınlık üzerinde mutabakata vardı

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6’lı Masa ve HDP, seçim için aday belirlemede ortak bir karara varamasa da LGBT sapkınlığı üzerinde mutabakat ortaya çıktı.
6’lı Masa, HDP ve diğer muhalefet partileri 14 Mayıs seçimleri için aday belirleme konusunda somut bir karara varamasa da LGBT’liler konusunda fiili bir mutabakat ortaya çıktı. İYİ Parti ve CHP’nin ardından HDP de LGBT’liler konusunda resmi tavrını ilan etti. HDP EŞ Başkanı Mithat Sancar, “Cinsel yönelimlerin, kimliklerin ve kültürlerin adayını arıyoruz” dedi. HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar partisinin grup toplantısında aradıkları cumhurbaşkanı adayının tarifini yaptı. Konuşmasında ‘cinsel yönelim’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ diyerek LGBT’lilere gönderme yapan Sancar, adaylarının nitelikleri şöyle sıraladı:
“Türkiye halklarına iki bloka mahkum olmadıklarını söylüyoruz. Seçeneği ortaya koyuyoruz, yeni yaşamı, eşitlikten, özgürlükten, toplumsal cinsiyet eşitlikten ekolojik toplumdan demokrasiden yana olan genç ve dinamik bir siyaseti inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimine de Meclis seçimlerine de bu iradeyle bu kararla bu kararlılıkla hazırlanıyoruz. Bizim söylediğimiz şu. Açık ve net bu topraklarda yaşayan bütün halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz adayını tartışıyoruz. Böyle bir aday çıkarmak istiyoruz.”
Sadece HDP değil CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere diğer muhalefet partileri arasında da LGBT’liler konusunda fiili bir mutabakat var. Bunun son göstergesi şu anda Meclis’te görüşülen, LGBT’lilere karşı aileyi korumak için yapılmak istenen Anayasa değişikliği konusunda kendini gösterdi. CHP ve İYİ Parti, Anayasa’ya eklenmek istenen ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur’ ifadesine karşı çıktı. CHP ve İYİ Parti daha önce de bu konuda duruşunu belli etmişti.
CHP’nin LGBT’lilere yönelik icraatları bunlarda da bitmedi. 20’ye yakın CHP’li belediyede LGBT’lilere hizmet için ‘cinsiyet eşitliği’ birimleri kuruldu. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldığı bir programda “Eşcinsellerin özgürlüklerini koruma sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, ‘eşcinsel evliliklere izin’ konusunda da “Henüz toplumumuz hazır değil” demekle yetindi.