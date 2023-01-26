LGBT ittifakı: 6'lı Masa ve HDP sapkınlık üzerinde mutabakata vardı

6’lı Masa, HDP ve diğer muhalefet partileri 14 Mayıs seçimleri için aday belirleme konusunda somut bir karara varamasa da LGBT’liler konusunda fiili bir mutabakat ortaya çıktı. İYİ Parti ve CHP’nin ardından HDP de LGBT’liler konusunda resmi tavrını ilan etti. HDP EŞ Başkanı Mithat Sancar, “Cinsel yönelimlerin, kimliklerin ve kültürlerin adayını arıyoruz” dedi. HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar partisinin grup toplantısında aradıkları cumhurbaşkanı adayının tarifini yaptı. Konuşmasında ‘cinsel yönelim’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ diyerek LGBT’lilere gönderme yapan Sancar, adaylarının nitelikleri şöyle sıraladı:

CİNSEL YÖNELİMLERİN ADAYI!

“Türkiye halklarına iki bloka mahkum olmadıklarını söylüyoruz. Seçeneği ortaya koyuyoruz, yeni yaşamı, eşitlikten, özgürlükten, toplumsal cinsiyet eşitlikten ekolojik toplumdan demokrasiden yana olan genç ve dinamik bir siyaseti inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimine de Meclis seçimlerine de bu iradeyle bu kararla bu kararlılıkla hazırlanıyoruz. Bizim söylediğimiz şu. Açık ve net bu topraklarda yaşayan bütün halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz adayını tartışıyoruz. Böyle bir aday çıkarmak istiyoruz.”

Mithat Sancar

Sadece HDP değil CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere diğer muhalefet partileri arasında da LGBT’liler konusunda fiili bir mutabakat var. Bunun son göstergesi şu anda Meclis’te görüşülen, LGBT’lilere karşı aileyi korumak için yapılmak istenen Anayasa değişikliği konusunda kendini gösterdi. CHP ve İYİ Parti, Anayasa’ya eklenmek istenen ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur’ ifadesine karşı çıktı. CHP ve İYİ Parti daha önce de bu konuda duruşunu belli etmişti.

İYİ PARTİ ‘ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NDE

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ABD’de LGBT’liler tarafından düzenlenen sözde ‘Onur Yürüyüşü’ne katılmıştı. Erdem, tepkiler üzerine “Benim nazarımda tüm vatandaşlar eşittir. Bir hukukçu olarak kimseyi din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep gibi başlıklarla ötekileştirmem asla söz konusu olamaz” açıklaması yapmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bilboardlara astığı afişlerle eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu büyükşehirlere astırdığı afişlerde, “cinsel yönelim”in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını vaadetmişti.

Bahadır Erdem

Özgürlüklerini korumalıyız!

CHP’nin LGBT’lilere yönelik icraatları bunlarda da bitmedi. 20’ye yakın CHP’li belediyede LGBT’lilere hizmet için ‘cinsiyet eşitliği’ birimleri kuruldu. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldığı bir programda “Eşcinsellerin özgürlüklerini koruma sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, ‘eşcinsel evliliklere izin’ konusunda da “Henüz toplumumuz hazır değil” demekle yetindi.



