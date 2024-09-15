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LGBT sapkınlığına karşı Büyük Aile Buluşması: Bugün Saraçhane'de 'Dursun Bu Hayasızca Akın' diyecekler

Sapkın LGBT propagandası ve dayatmasına karşı aileyi korumak için bir araya gelen 400 farklı derneğin oluşturduğu Büyük Aile Platformu yeniden meydanlara iniyor. Sivil toplum kuruluşları ve aileler bugün saat 14.00'te Saraçhane’de "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenleyecek. Platform, LGBT dayatmasına karşı çıkan kadın, erkek, yaşlı, genç herkesi bugün olacak dev buluşmaya davet etti.

09:00 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 09:06 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Büyük Aile Buluşması'nda anne, baba ve çocuk el ele vererek küresel sapkın tehdidin bertaraf edilmesini talep edecek.
Büyük Aile Buluşması'nda anne, baba ve çocuk el ele vererek küresel sapkın tehdidin bertaraf edilmesini talep edecek.
Aralarında Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, İstanbul Aile Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, TÜGVA ve Türkiye Gençlik Birliği’nin olduğu 400 STK’nın oluşturduğu
Büyük Aile Platformu
birincisini 2022 yılında “LGBT Propagandasına Dur De” başlığıyla, ikincisini 2023 yılında “Çocuklarımız, Ailemiz, İnsanlık İçin” başlığıyla gerçekleştirdiği buluşmanın bu yıl ise
“Dursun Bu Hayasızca Akın”
başlığıyla üçüncüsünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Büyük Aile Platformu'ndan çağrı

Büyük Aile Platformu sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video mesajla, "15 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Saraçhane Anıt Parkında Büyük Aile Buluşması’na davetlisiniz..." diyerek katılım daveti yaptı.

Toplantıya, Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TGB İstanbul İl Sekreteri Yakup Büray Yılmaz ve Dünya ÇAKOP'tan Zülal Nebat Uras da katıldı.

Ailenin korunması, milletimizin bekası, devlet ve toplumun sürdürülebilirliği için

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında toplumu tehdit eden LGBT propagandası ve dayatmasına karşı ailelerin katılımıyla Saraçhane'deki Fatih Anıt Parkı'nda toplanarak Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyeceklerini duyurdu.

Eryılmaz, LGBT propagandasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının mevzuattan çıkarılması için 150 bin ıslak imza toplandığını ve bu taleplerin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu aktararak, "Toplumun en temel ve doğal birimi olan ailenin korunması, milletimizin bekası, devlet ve toplumun sürdürülebilirliği için elzemdir" dedi.


Güçlü aile yapısını tahrip etmeye yönelik küresel odaklar tarafından saldırılar düzenlendiğini öne süren Eryılmaz, "Emperyalist küresel odaklar, çarpık ve marjinal ilişki biçimlerini birçok araçla dayatmaktadır. LGBT lobilerinin elinde mankurtlaştırılan evlatlarımız, birçok fizyolojik, psikolojik problem ve madde bağımlılıkları ile intihara sürüklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Paris Olimpiyatlarındaki LGBT dayatması

Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisine değinen Eryılmaz, "Bu organizasyon LGBT dayatmasının uluslararası boyutlara ulaştığının göstergesidir. Kadınlar, biyolojik cinsiyeti erkek olan translar ile aynı kategorilerde yarışmaya mecbur bırakılmıştır. LGBT lobileri, kadın haklarını hiçe saymış, kadın sporcular bu haksız rekabet karşısında isyan etmiştir" diye konuştu.

'Dünya Aile Ajansı' oluşturulmalı

Eryılmaz, dünya genelindeki düşük doğum oranlarının da insanlığın geleceği için bir tehdit olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Endeksi'ne göre Türkiye'nin de 45'inci sırada olduğu ilk 50 ülkenin doğum oranlarının, nüfusun kendini yenileme sınırı olan 2,1 doğum oranının altında kaldığını söyledi.

İsrail'de ise bu oranın 2,92 olduğunu belirten Eryılmaz, "Yüksek doğum oranlarıyla tek başına öne çıkan İsrail'in Filistin'deki aileleri nasıl yok ettiği, tüm dünyanın gözü önünde ne denli vahşi soykırım gerçekleştirdiği apaçık ortadadır" dedi.

Eryılmaz, LGBT propaganda ve dayatmasının yasaklanması, toplumsal cinsiyet kavramlarının mevzuattan çıkarılması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne 18. madde olarak, "Sürdürülebilir Ailenin korunması" hedefinin eklenmesi ve tüm dünya kamuoyunu bilinçlendirmek adına İstanbul merkezli "Dünya Aile Ajansı" oluşturulmasını talep ettiklerini bildirdi.

Serdar Eryılmaz, 15 Eylül'de düzenleyecekleri "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş"ün, dijital platformlarda yürütülen LGBT propagandalarına, cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ve çocukların cinsiyet karmaşasına sürüklenmesine karşı bir tepki olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"LGBT propagandasına karşı duran uzmanların mesleki unvanları ellerinden alınmasın, çocuklarımız çizgi filmlerde ve kitaplarda LGBT propagandasına maruz kalmasın, cinsiyetsizleştirme ideolojisi sonucunda parklarımız çocuksuz kalmasın, dijital platformlarda ve sosyal medyada LGBT propagandası son bulsun diye yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz."






#Büyük Aile Platformu
#LGBT
#Büyük Aile Buluşması
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