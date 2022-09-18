LGBT yürüyüşü Ekşi Sözlük yazarlarını rahatsız etti

LGBT'ye karşı büyük bir mücadele veren, gençlerin ve çocukların bu tuzaktan korunması için çaba sarf eden Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, sosyal medya hesabından yürüyüş çağrısında bulunmuştu.

Çelik, 27 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda ''Türkiye’de de tıpkı Belgrad’da olduğu gibi LGBT karşıtı, neslin devamı ve aile temalı bir yürüyüş düzenlense; özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde. Siz ve aileniz bu yürüyüşe katılarak destek verir misiniz?'' diyerek sordu.

LGBT’lilerin Eylül ayında Belgrad’da yapacağı Europride iptal edildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, kararı açıklarken, devletin her yönden baskı altında olduğuna vurgu yaptı.



[Önceki hafta Belgrad’da yaklaşık 50 bin kişi Europride’ın iptal edilmesi için yürüyüş yapmıştı.] pic.twitter.com/iww3kWDkMg REKLAM August 27, 2022

Toplumun her kesiminden destek geldi

Ersin Çelik ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yapılacak olan yürüyüşe toplumun her kesiminden destek geldi. 150 sivil toplum kuruluşunun katılacağı yürüyüş büyük yankı uyandırdı.

EKŞİ SÖZLÜK YAZARLARINI RAHATSIZ ETTİ

Küresel bir sorun haline dönen LGBT lobisi ile mücadele için harekete geçen 150 STK, 18 Eylül'de İstanbul Saraçhane'de "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla miting düzenleyecek. İstanbul’un yanı sıra il dışından da birçok STK’nın destek verdiği miting, LGBT örgütlerinde rahatsızlığa neden oldu.

Ekşi Sözlük'te'18 eylül 2022 lgbt karşıtı yürüyüşü' başlığının altına çok sayıda yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları;

Fikirde birlik ve mücadele platformu tarafından düzenlenen, 18 eylül 2022 pazar günü saat 15.00'da Saraçhane Parkı'nda gerçekleşecek olan yürüyüştür. Platform başkanı Kürşat Mican, mitingin "aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla düzenleyeceğini bildirdi. Ayrıca RTÜK konuyla alakalı bir kamu spotu yayınlayacak.

- LGBT falan bilmem de insan neslini azaltmak kötü bir şey değil ben size söyleyim. medeni ülkelerde buna nüfus planlaması deniliyor.

- insan haklarına aykırı bir yürüyüştür. ayrıca toplumsal bir grubun varoluşuna karşı faaliyet yürütmek ve halkı bu konuda kin ve düşmanlığa teşvik etmek anayasaya aykırıdır, yargılanma sebebidir.

- nefret suçudur.

- bundan sonra lgbt bireylere gerçekleşecek her türlü şiddet olayının birinci faili bu yürüyüşü düzenleyenler ve bu yürüyüşün propagandasını devlet imkanlarıyla yapanlardır.

- bundan 20 sene sonra insanlar üreyemeyecek duruma gelecek milletin haberi yok,kızınız oğlunuz eş seçerken geçmiş hayatını araştırmak zorunda kalacaksınız,bu iş çığrından çıktı artık.

- sosyal alandaki mevcudiyetlerini insanların eğlencesine içkisine ve yaşamına karışacak noktaya kadar büyüten gericiler bundan sonra da kapanmayan kadınlara karşı, okula giden kız çocuklarına karşı yürüyüş yapmaya cesaret edeceklerdir.

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HAYAT LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyen aileler bugün Saraçhane Parkı'nda buluşuyor