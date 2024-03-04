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LGBT'li Ebrar Karakurt şarkıcı Melsum Erdost'u darbetti: Elimden mikrofonu aldı

LGBT'li Ebrar Karakurt, dün gece Kadıköy'de gittiği eğlence mekanında, müzisyen Melsum Erdost'u şarkı söylediği esnada darbetti. Erdost, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, voleybolcu Karakurt'un sahneye çıkarak elinden zorla mikrofonu aldığını ve bu esnada dudağına vurduğunu açıkladı.

23:47 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:13 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Ebrar Karakurt
Ebrar Karakurt

Voleybol milli takım oyuncusu LGBT'li Ebrar Karakurt'un geride kalan gün gittiği eğlence mekanında, şarkıcı Melsum Erdost'u darbettiği ortaya çıktı.

Şarkıcıyı darbedip elinden mikrofonu aldı

Yaşananları,
"Bundan sonra kendisini destekleyici hiç bir içerik paylaşmayacağım çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum."
diyerek duyuran müzisyen Erdost, Karakurt'un zorla elinden mikrofonu aldığını ve bu esnada dudağına vurduğunu söyledi.

"Ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitti"

Instagram hesabından açıklama yapan Erdost,
"Kendisi sahne çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şuan dudağım hala şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır
" ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlileri kapı dışına koydu

Karakurt’un alkollü olduğu ve olayların akabinde güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.




#Ebrar Karakurt
#Kadıköy
#Melsum Erdost
#LGBT
1 saat önce
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