LGBT'li Ebrar Karakurt şarkıcı Melsum Erdost'u darbetti: Elimden mikrofonu aldı

Ebrar Karakurt
Voleybol milli takım oyuncusu LGBT'li Ebrar Karakurt'un geride kalan gün gittiği eğlence mekanında, şarkıcı Melsum Erdost'u darbettiği ortaya çıktı.
Şarkıcıyı darbedip elinden mikrofonu aldı
Şarkıcıyı darbedip elinden mikrofonu aldı
Yaşananları,
"Bundan sonra kendisini destekleyici hiç bir içerik paylaşmayacağım çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum."
diyerek duyuran müzisyen Erdost, Karakurt'un zorla elinden mikrofonu aldığını ve bu esnada dudağına vurduğunu söyledi.
"Ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitti"
"Ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitti"
Instagram hesabından açıklama yapan Erdost,
"Kendisi sahne çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şuan dudağım hala şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır
" ifadelerini kullandı.
Güvenlik görevlileri kapı dışına koydu
Güvenlik görevlileri kapı dışına koydu
Karakurt’un alkollü olduğu ve olayların akabinde güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.
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1 saat önce