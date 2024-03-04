LGBT'li Ebrar Karakurt şarkıcı Melsum Erdost'u darbetti: Elimden mikrofonu aldı

"Kendisi sahne çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şuan dudağım hala şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır