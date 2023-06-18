LGBT’lilerin elebaşı PKK’lı çıktı: Polis ters kelepçe yaptı

İstanbul'da LGBT'liler yürüyüş düzenlemeye çalıştı.
Aileyi parçalamak için yapılanmalarına devam eden LGBT'liler İstanbul'da yürüyüş gerçekleştirmeye çalıştı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün daha önce yaptığı açıklamada LGBT eylemlerine izin verilmeyeceği bildirilmişti. Yasaklı eylemde slogan atan LGBT elebaşı PKK'lı çıktı.
Sözde Kürdistan diye bağırdı: Ters kelepçe gözaltına alındı
İstanbul Harbiye'de düzenlenmeye çalışılan yürüyüşte slogan atan PKK'lı LGBT elebaşı, "Kürdistan vardır, lubunyalar vardır" diye bağırdı. Sözde Kürdistan sloganlarıyla yürüyen şahsı emniyet güçleri ters kelepçe yaparak gözaltına aldı. Yasaklı yürüyüşe müdahale eden ekipler LGBT'li altı şahsı daha emniyete götürdü.