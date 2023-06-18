LGBT’lilerin elebaşı PKK’lı çıktı: Polis ters kelepçe yaptı

Geçtiğimiz yıl eylül ayında İstanbul’da yaptığımız ‘ Büyük Aile Yürüyüşü ’, LGBT dayatmasına karşı atılan ilk sivil ve güçlü adımdı. Birileri yürüyüş yapılmasın diye çok uğraştı . Bazı sanatçılar talimatla paylaşımlar yaparak anne-babaları nefret söyleminde bulunmakla itham ettiler. Gençleri hedef gösterdiler. Daha sonra bir avukat hakkımda suç duyurusunda bulundu, yalanlar isnat etti, ifade vermeye gittim. LGBT dayatması tam olarak buydu aslında. Eşcinsel yaşamı normalleştirmeyen, desteklemeyen