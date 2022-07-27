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LGS ek yerleştirmede üst tercih zorlanabilir

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
LGS ek yerleştirmede üst tercih zorlanabilir
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LGS heyecanı nakil süreci ile sürüyor. İlki 29 Temmuz’a kadar, ikincisi ise 1-5 Ağustos arasında yapılacak nakil tercihleri konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. İlk tercihlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen ve hiç tercih yapmamış öğrenciler ek yerleştirmeler için tercih haklarını kullanabilecekler. Eğitim uzmanı Arda Ergez, ek yerleştirme süreci için “Adaylar ek tercihlerinde bir üst tercihlerini zorlayabilirler ya da yeni adımlar atabilirler.” dedi.

YENİ BİR LİSTE HAZIRLAYABİLİRLER

Eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz da “Şu anda hiçbir okulun açığı yok ancak özel okullara geçmek isteyenler nedeniyle kontenjan boşlukları oluşabilir. Dolayısıyla biraz daha öğrenci sayısı fazla olan okullarda daha çok boş kontenjan olabilir. Adayların elinde puanlar, yüzdelik dilimler var. Çocukların kendi puan grubuna yakın okullar içinden tercih yapmalarını öneriyorum. Yeni yapacakları tercihler için daha önceki tercih listelerindeki okulların olması şart değil. Tamamen yeniden yapabilirler. Ayrıca daha önce herhangi bir nedenle tercih yapmamış adaylar da ek yerleştirmeyi değerlendirebilirler.” diye konuştu.

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