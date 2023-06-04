Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere Türkiye Yızyılı'nı işarete ederek başarılar diledi. Erdoğan, Yarın LGS’ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah’tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.