Gündem LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
EĞİTİM

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

2021 LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Milyonlarca öğrencinin ve velisinin büyük bir merakla ve heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları MEB tarafından bugün açıklandı. Yüz binlerce öğrenci "LGS tercih sonuçları" sayfasının açılmasını bekliyordu. Hangi liseyi kazandığını öğrenmek isteyen adaylar, sonuc.meb.gov.tr adresinden tercih sonucunu öğrenebilecek.

Haber Merkezi AA
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

E OKUL İLE YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Bahçelievler’de LGS sınavına girecek öğrenci kimliğini unutunca herkes seferber oldu
OYNAT 00:59
Bahçelievler’de LGS sınavına girecek öğrenci kimliğini unutunca herkes seferber oldu
Bahçelievler Kuleli Ortaokulu'nda kimliğini annesinin çantasında unutan öğrenci için okul personelleri ve veliler seferber oldu. Annesine ulaşılmasıyla kimliğine kavuşan öğrenci sınava son anda girebildi.


HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 9-13 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.

Birincilerin okulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi LGS şampiyonlarını bekliyor
GÜNDEM
Birincilerin okulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi LGS şampiyonlarını bekliyor

Abone Ol Google News
Mezarlıktan ayrılmıyor

Mezarlıktan ayrılmıyor

Kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali görenleri duygulandırdı.
Çıkmaza sürükleniyoruz

'Çıkmaza sürükleniyoruz'

Korona ile mücadelenin en önemli isminden aşı karşıtlarına tepki.
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milletvekili dokunulmazlıkları askıya alındı.
Pasaport tehdidi!

Pasaport tehdidi!

​Kıbrıslı Türklere yönelik yaptırımlara hazırlanıyor.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Müslüman dünyanın temsili yok.

Kılıçdaroğlu, ​mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi.

​El-Bab'da 2 şehit verilen saldırının detayları öğrenildi.
Memleketinize<br>hoş geldiniz

Memleketinize
hoş geldiniz

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.
Bursa'da<br>TIR dehşeti

Bursa'da
TIR dehşeti

​Gaz pedalı takılı kalınca 30 km sonra durabildi.
Herkes Uludağ'da onu arıyordu

Herkes Uludağ'da onu arıyordu

​Üç gün sonra Gülefer Boynukısa'dan güzel haber geldi.

​Prof. Dr. Adıgüzel, 1927'de yapılan ilk nüfus sayımına dikkat çekti.
Fransa ve İsrail <br>arasında Pegasus krizi

Fransa ve İsrail
arasında Pegasus krizi

​Macron, telefon ve numarasını değiştirdikten sonra izahat ve resmi açıklama istedi.
AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

​Sel ve heyelan öncesinde alınan tedbirler olası can kayıplarını önledi.
Bayram bitti mesai başladı

Bayram bitti mesai başladı

Megakentte araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
Tunus'taki darbe girişiminden sonra Gannuşi'den açıklama: Hükümet görevinin başında
Dünya

Tunus'taki darbe girişiminden sonra Gannuşi'den açıklama: Hükümet görevinin başında

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşulları" ileri sürerek meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirtti. Said, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıkladı. Darbe girişiminin ardından Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, demokratik olarak seçilmiş parlamento ve hükümetin halen görevinin başında olduğunu belirtti.
Altın fiyatları düşüşte
Ekonomi

Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu binlerce vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Pandeminin ilk döneminden beri hareketlenme içerisinde olan altındaki hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metaldeki düşüş devam ederken piyasalar bu yönde hareketleniyor. Son dönemde gram fiyatının 500 TL'nin altında seyreden altın gelen son dakika haberine göre bugün sabah saatlerinde 496 TL'den işlem görüyor. Peki 26 Temmuz 2021 Bugün Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatı kaç TL? İşte son rakamlar...
TÜBİTAK 128 personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK 128 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.