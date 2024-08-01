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Libya Başbakanı'nın oğlu İstanbul'da hayatını kaybetti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin en büyük oğlu Abdurrahman Dibeybe, Türkiye'de tedavi gördüğü hastanede 38 yaşında hayatını kaybetti.

09:36 - 1/08/2024 Perşembe
AA
Abdulhamid Dibeybe ve oğlu Abdurrahman Dibeybe
Abdulhamid Dibeybe ve oğlu Abdurrahman Dibeybe
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı
Abdulhamid Dibeybe
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Ciğerparem beni aniden ve hiçbir uyarı olmaksızın terk etti. O, anne ve babasına saygılı, görevini yerine getiren, yumuşak huylu ve hoşgörülü biriydi. Allah sana rahmet etsin Abdurrahman."
ifadelerini kullandı.

  • Hastalığı ilerleyen 38 yaşındaki Abdurrahman Dibeybe'nin, kısa süre önce nakledildiği İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.


Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Dibeybe ailesine taziye ve sabır dileklerinde bulunuldu.


Açıklamada,
"Kardeşimiz Abdurrahman Dibeybe'ye Allah'tan rahmet diliyor, Sayın Başbakan'a, ailesine ve dostlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin."
ifadeleri kullanıldı.



#Libya
#Dibeybe
#Türkiye
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