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Libya’daki Türk askerine güvence

Libya’daki Türk askerine güvence

Uğur Duyan
04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye ile Libya arasında Türk kuvvetlerinin statüsüne ilişkin mutabakat muhtırası TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından onandı.

Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen muhtıra kapsamına, Libya'da görevlendirilen Türk kuvvetlerinin uyacağı kurallar, tahsis edilen taşınır ve taşınmaz malların kullanımı ve mülkiyeti, askerî malzemelerin depolanması belirlenecek. Kara, hava ve deniz araçlarının kullanımı, mal ve hizmet alımı, altyapı kurulması ve iletişim, Türk kuvvetlerine uygulanabilecek mali ve hukuki süreçler konularında ayrıntılı düzenlemeler içerecek.


HİDROKARBON GİRİŞİMİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon aranması ve işletilmesi alanındaki işbirliği mutabakat muhtırası hakkında açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, Libya’da bir yerel mahkeme tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararı için sivil avukatların girişimleri çerçevesinde Libya Hükûmetiyle konuyu görüştükleri ifade edildi. Sürece dair bilgi veren Bakanlık Kaynakları, şunları söyledi: “Sorunu kendi iç mevzuatlarına göre çözeceklerini bizimle paylaştılar. Önerdikleri yol üstünden biz de yürümeye hazırız.”




#Türkiye
#libya
#diplomasi
#Dışişleri Bakanlığı

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