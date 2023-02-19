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Libya'dan taziye ziyareti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilemek üzere Türkiye’ye geldi. Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü.

04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü.

Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı ziyaretine gelen Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi kabul etti. Vahdettin Köşkü’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, taziye ziyaretinde bulunmuştu. Kardeş ülke Pakistan Başbakanı Şerif ile (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani deprem bölgesinde giderek incelemelerde bulunmuştu.


#Deprem
#Recep Tayyip Erdoğan
#Libya
#Taziye
1 saat önce
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Libya'dan taziye ziyareti
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