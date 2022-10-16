Liderlerden taziye mesajı

Bartın’daki maden faciası nedeniyle çok sayıda ülke Türkiye’ye başsağlığı mesajı yayınladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Türkiye'deki Bartın kömür madeninde yaşanan trajik can kayıplarının üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

LİDERLERDEN TAZİYE MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Putin, maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarak mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanı, kömür madeni kazasının trajik sonuçları nedeniyle lütfen en derin taziyelerimizi kabul edin."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımda, "Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum" açıklaması yaptı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Milletimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de “Dualarımız yaslı ailelerle ve Türk halkıyla” mesajını paylaştı.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı çekti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de başsağlığı mesajı paylaştı.

ABD, Çin, Almanya, İngiltere, İsveç, Norveç, Finlandiya, İsrail, Avusturya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İrlanda, Malta, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Letonya, Litvanya, Estonya, Moldova, K. Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Slovenya, Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Irak, IKBY, Ürdün, Umman, Filistin, Kuveyt, Bahreyn, Libya, Somali, Etiyopya, AB Konseyi, AP, BM, DSÖ, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Filistin Alimler Heyeti de taziye mesajı yayınladı.

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