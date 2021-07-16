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POLİTİKA

Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere arife günü gidecekleri KKTC'de karşılayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramda ailesiyle Ankara dışında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da olacak.

Haber Merkezi AA
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu.

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

BAYRAM NAMAZINI KKTC'DE KILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere arife günü olan 19 Temmuz'da KKTC'ye gidecek. Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli bayramın birinci günü de KKTC'de olacak, bayram namazını burada kılacak. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programına iştirak edecek.

Şentop'un daha sonra Tekirdağ'a geçeceği, Bahçeli'nin de törenlere katılımın ardından bayramın birinci günü akşamı Ankara'ya döneceği belirtildi. Bahçeli, bayramın diğer günlerinde Ankara'da olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kurban Bayramı'na Ankara'da girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anma programında konuştu: Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermişti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anma programında konuştu: Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermişti

KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA, AKŞENER İSTANBUL'DA OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da ailesiyle olacak.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi bitecek
OYNAT 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi bitecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan bayram tatiline ilişkin yaptığı açıklamada, 'Pazartesi gününü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımızı fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor.' ifadelerini kullandı.


KARAMOLLAOĞLU ANKARA'DA, ERBAKAN BALIKESİR'DE OLACAK

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir’de olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bayramı İstanbul'da kutlayacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın birinci günü KKTC'deki törenlere katılacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramı memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı Ankara'da karşılayacak.

Sağlık Bakanı Koca: Bu bayram birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak
OYNAT 00:57
Sağlık Bakanı Koca: Bu bayram birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bayramda temastan uzak durulması uyarısında bulunan Bakan Koca, 'Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak.' dedi.


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