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Limanlara afet lojistik merkezi

Limanlara afet lojistik merkezi

04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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6 Şubat depremlerinden önemli dersler çıkaran Türkiye, yeni tedbirler almaya devam ediyor.

NAZİFE BARDAK

2025 yılında havalimanlarıyla limanlara yakın yük ve lojistik merkezlerinin “afet lojistik merkezleri” olarak kullanılması sağlanacak. Havalimanları ve limanlara yakın yük ve lojistik merkezlerin afet lojistik merkezleri olarak da kullanılması olası afet sonrasında ihtiyaçların afet bölgesine kolay aktarımını sağlayacak.

KOORDİNASYON KOLAYLIĞI

Uygulama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda hayata geçirilecek. Özellikle olası bir Marmara depremi için havalimanlarıyla limanlara yakın yük ve lojistik merkezlerinin “Afet lojistik merkezleri” olarak da kullanılması koordinasyon açısından kolaylık sağlayacak. Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulan depoların ise sayısının ise bu yıl sonunda Türkiye genelini kapsayacak şekilde 90’a çıkması hedefleniyor. Afet lojistik merkezleri afet sırasında ve sonrasında kentin ihtiyaçlarının karşılanması, gelen afet yardımlarının depolanması, arama-kurtarma ekiplerinin koordinasyonu ve konaklamasını sağlamada önemli görevler üstleniyor.




#Afet
#Lojistik
#AFAD

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