Limanlara afet lojistik merkezi

2025 yılında havalimanlarıyla limanlara yakın yük ve lojistik merkezlerinin “afet lojistik merkezleri” olarak kullanılması sağlanacak. Havalimanları ve limanlara yakın yük ve lojistik merkezlerin afet lojistik merkezleri olarak da kullanılması olası afet sonrasında ihtiyaçların afet bölgesine kolay aktarımını sağlayacak.

Uygulama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda hayata geçirilecek. Özellikle olası bir Marmara depremi için havalimanlarıyla limanlara yakın yük ve lojistik merkezlerinin “Afet lojistik merkezleri” olarak da kullanılması koordinasyon açısından kolaylık sağlayacak. Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulan depoların ise sayısının ise bu yıl sonunda Türkiye genelini kapsayacak şekilde 90’a çıkması hedefleniyor. Afet lojistik merkezleri afet sırasında ve sonrasında kentin ihtiyaçlarının karşılanması, gelen afet yardımlarının depolanması, arama-kurtarma ekiplerinin koordinasyonu ve konaklamasını sağlamada önemli görevler üstleniyor.