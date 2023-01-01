Linke tıkladı 7 günde 74 bin TL'sini kaptırdı

Pişman olduğunu dile getiren A.K. yaşadıklarını anlattı; "İnternet üzerinde gezinirken linke tıkladım, oradan direkt WhatsApp'a bağlanıldı. Bilgi almak istediğimde, iş platformu olduğunu söylediler. Uygulamada 45 TL'lik bakiyem vardı. İlk olarak o bakiyeyi kullanmamı ve daha sonra 100 TL, 200 TL derken gitgide yükselen miktarda ödeme yapmam söylendi. 500 TL kadar kazandığım söylendi ama görevlerin fiyatları da arttı. Normalde günlük 5 görev verdiler. Bu şekilde 74 bin TL gitti hatta son bir görevim kaldı ve para kazanacağım, diye bütçem yetmediği için 30 bin TL'lik kredi çektim. Haydi son bir görevim kaldı, en azından yatırdıklarımı kurtarayım, diye düşündüm. Zaman aşımına uğradığı için yeniden görev tanımlaması aşaması olduğunu ve paramı çekemeyeceğimi söylediler."