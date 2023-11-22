Lise öğrencisi kızın suratına taş atıp dişlerini kırmıştı: Mahkemeden tepki çeken karar

Baba Mehmet K. “Davamdan hiçbir şekilde vazgeçmedim, geçmeyeceğim" dedi.
Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya suça sürüklenen çocuk Ozan Anıl A. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, Mervenur K’nın tedavi gördüğü hastanelerden katılan vekilinin tedaviye ilişkin evrakları sunması için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmetti. Mahkeme Ozan Anıl A’nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
'Kızım tekrardan ameliyat edilecek'
İddianameden
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 7 Eylül 2023’te Sultangazi’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede mağdur Mervenur K.’nın olay günü saat 15.00 sıralarında arkadaşıyla birlikte kitaplarını almak amacıyla okula gittiği ve daha sonra okulun yanında bulunan parkta oturdukları aktarılmıştı. Bu sırada yanlarına suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ozan Anıl A. ve Yiğithan A.’nın geldiği de iddianamede aktarılarak mağdur ve yanındaki arkadaşı ile konuşmaya çalıştıkları belirtilmişti. Mağdur ve arkadaşının bu durumdan rahatsız olduğu da belirtilen iddianamede suça sürüklenen çocuklardan yanlarından gitmelerini istedikleri ancak gitmedikleri belirtilmişti. Daha sonra Mervenur K.’nın arkadaşı olan Ahmet Çağrı İ.’nin onları gördüğü ve yanlarına geldiği de iddianamede kaydedilmişti. Ahmet Çağrı İ.’nin suça sürüklenen çocuklar ile tartıştığı ve Yiğithan A. ile itiş kakış yaşadığı da iddianamede açıklanarak daha sonra tarafların uzaklaştığı kaydedilmişti. Taraflar arasında belli bir mesafe bulunduğu sırada suça sürüklenen çocuk Ozan Anıl A.’nın yerden aldığı bir taşı Ahmet Çağrı İ.’ye attığı ancak taşın Mervenur K.’ya geldiği iddianamede açıklanmıştı. Mervenur K.’nin vücudunda kemik kırıkları meydana gelecek şekilde yaralandığı açıklanan iddianamede, Ozan Anıl A.’yı teşhis ettiği belirtilmişti. Ozan Anıl A.’nın 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.