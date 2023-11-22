Lise öğrencisi kızın suratına taş atıp dişlerini kırmıştı: Mahkemeden tepki çeken karar

“Bugün 2. duruşmamız yapıldı. Çıkan sonuç olarak suçlu tahliye edildi. Tabii ki ben 13-14 yaşındaki bir çocuğun cezaevinde kalmasına sevinecek değilim ama ortada işlenen bir suç var ve bu suç bir gerçek. Hiçbir şey, hiçbir olay kızımın yüzüne vurulan taşı örtbas edemez, o gerçeği örtemez. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Kızımın tedavisi devam edecek yarın yine bir diş operasyonu geçirecek. Takılan dişler ve diş eti, doku kaybı olduğu için uymadı. Tekrardan ameliyat edilecek. O dişler tekrar yapılacak. Zor bir süreçten geçiyoruz bu bizi çok yıprattı, kızımı yıprattı. Adalet ne kadar yerini buluyor? İşleyişimiz ne kadar doğru? Ben yine şikayetçiyim. Davamdan hiçbir şekilde vazgeçmedim, geçmeyeceğim. Sonuçta benim çocuğumdur. Her türlü mağduriyetini gidereceğim. Ben arkasında durdum”