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İSTANBUL

Liseli öğrenciler doğada kaynaştı

Şile Belediyesi geleneksel hale getirdiği öğrenci buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan İlham Ocaklı’nın da katıldığı programda Ağva Anadolu Lisesi ve 50. Yıl İMKB Çok Programlı Lisesi öğrencileri hem spor yaptı, hem de sosyalleşme imkanı buldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Liseli öğrenciler doğada kaynaştı ​
Şile Belediyesi geleneksel hale getirdiği öğrenci buluşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Şile belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği lise buluşmaları devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Ergar, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Şile Gençlik ve Spor Müdürü Bedrettin Naim Arslan ve Şile ilçe Müftüsü Metin Akbaş düzenlenen yeni etkinlikte Ağva Anadolu Lisesi ve 50. Yıl İMKB Çok Programlı Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiler. Şile Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde düzenlenen ve sabah kahvaltısı ile başlayan programa çok sayıda öğrenci katıldı. Kahvaltının ardından Şile’nin gözde yürüyüş parkurlarından Sarıkavak’ta başlayan yürüyüş programında öğrenciler Şile’nin eşsiz doğasını ve sonbaharın güzelliklerini birlikte keşfedip, doğada güzel vakit geçirerek stresten uzaklaşma olanağı buldu.

HEM SPOR, HEM DE SOSYALLEŞME İMKANI

Etkinliğin ikinci etabında futbol oynayan genç öğrenciler beraberlerinde getirdikleri enstrümanları çalarak hep birlikte şarkı söyledi. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, gençlerin spor eşliğinde yaşadıkları bölgeyi ve birbirlerini tanıdıklarını ve kaynaştıklarını belirterek, bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti. Gençlerin dört duvar arasından çıkmalarının psikolojilerine ve hayata bakış açılarına önemli kazanımlar sağladığını belirten Belediye Başkanı Ocaklı, gençlerin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi.

Şile Sarıkavak rotasında spor yaparak hareketli yaşam kültürünü tanıtma amacıyla yapılan etkinliğin ardından öğrenciler, yemeklerini yiyerek Sarıkavak’tan ayrıldı.

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