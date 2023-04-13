Listemizde ama adayımız değil

DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden Ankara 1. Bölge adayı gösterilmesine CHP’lilerden tepki yağmaya devam ediyor. Baskıların artması üzerine konuyla ilgili bir grup gazeteciye açıklama yapmak zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liste hazırlama ve ittifak politikasını kelime oyunlarıyla savundu. CHP listesinde yer alan Ergin için “Sadullah Bey başka bir partinin adayı.” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu oyların heba olmaması için böyle bir politika izlendiğini savundu.

ÇOK BÜYÜK SIKINTI ÇIKAR

Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'nden Sadullah Ergin için bir özveri bekleyip beklemediği sorusunu da yanıtladı: Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar kendi adaylarını seçer, biz kendi adayımızı seçeriz. Dolayısıyla birbirimizin alanına girip oraya yönelik üstü örtülü veya açık eleştiri yaparsak asla doğru olmaz. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi."

ZAMANLA TAŞLAR OTURUR

Zaman içerisinde taşların yerine oturacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla

herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve 'CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır.' diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var" dedi.











