Gündem Listeye bir çizik daha Muşta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
MUŞ

Listeye bir çizik daha: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Listeye bir çizik daha: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 7-8 Aralık'ta yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Muş'un Şenyayla bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Muş'un Şenyayla bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Teröristlerden birinin, terörden aranalar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı: Kasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildi
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