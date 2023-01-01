Listeye bir çizik daha: Şırnak'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, "Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek" dedi.