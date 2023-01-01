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Listeye bir çizik daha: Şırnak'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Diyarbakır'da biri kırmızı, biri turuncu, biri de gri kategoride yer alan toplam 4 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, bugün de Şırnak'ta gri kategoride yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Halil Akkoç
13:22 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonda biri kırmızı, biri turuncu, biri de gri kategoride yer alan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de
Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmalarına istinaden, Şırnak Güçlükonak kırsalında, J-SİHA desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu; Bakanlığımız terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Renas(K) adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi
" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek" dedi.

#Şırnak
#Ali Yerlikaya
#Ramazan Eliçümüş
16 dakika önce
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