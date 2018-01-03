Lojmanlarda FETÖ toplantısı

FETÖ elemanlarının lojmanlarda gerçekleştirdikleri örgüt toplantılarının delil olarak kullanılmasını önlemek için güvenlik kamerası kurulumlarını önledikleri belirtildi.

FETÖ’nün takipten kurtulma taktiklerine her gün bir yenisi ekleniyor. FETÖ’cü hakim ve savcıların ikamet ettikleri lojmanlara güvenlik kamerası taktırılmasına engel oldukları ortaya çıktı. FETÖ elemanlarının lojmanlarda gerçekleştirdikleri örgüt toplantılarının delil olarak kullanılmasını önlemek için güvenlik kamerası kurulumlarını önledikleri belirtildi. Bunu sağlamak için ise apartman yöneticiliğini birbirlerine devrettikleri belirlendi.

LOJMANLARDA FETÖ TOPLANTISI

FETÖ’cü hakim-savcılar, devletin kendilerine tahsis ettiği lojmanlarda örgüt toplantıları yaptığı tespit edildi. Yapılan örgüt toplantılarında kimlikleri deşifre olmaması için lojmanların giriş-çıkış ve etraflarına kamera taktırılmasına engel oldukları öğrenildi. Böylelikle ileride sıkıntılı bir durum söz konusu olduğunda delil niteliği taşıyan kamera kayıtlarının bulunmamasına itina gösterdikleri dikkat çekti.

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HSYK SEÇİMLERİNDE YOĞUNLAŞMIŞ

2014’deki kritik HSYK seçimleri sırasında toplantıların sıklaştığı ve lojmanlara giriş çıkışların arttığı belirlendi. HSYK seçimlerinin yanı sıra önemli kurumlara yapılacak seçimlerde örgüt elemanlarının istişare toplantılarının arttığı da belirtildi. FETÖ’cü yargı mensuplarının hakim-savcı lojmanlarındaki yöneticiliğin de kendi aralarında kalmasına özen gösterdikleri kaydedildi. FETÖ’cü hakim-savcılar tek tek temizlenirken, lojmanlara 4 ay önce kamera taktırıldığı öğrenildi.