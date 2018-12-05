Londra Adli Müşaviri Murat görevden alındı

FETÖ firarısı Akın İpek hakkında hazırladığı tartışmalı bilgi notu sebebiyle hakkında inceleme başlatılan Londra Adli Müşaviri Abdullah Murat görevinden alındı.

Soruşturma başlatılmıştı

İngiltere, geçtiğimiz hafta FETÖ çatı davasının firari sanıkları Akın İpek, Talip Büyük ve Ali Çelik’in Türkiye’ye iadesini reddetmişti. İngiliz mahkemesinin bu kararının ardından, Adalet Bakanlığı tarafından İngiliz makamlarına gönderildiği iddia edilen evraklar sosyal medyadan paylaşıldı. Ancak söz konusu evrakların Adalet Bakanlığı tarafından değil, Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat tarafından İngiliz savcılığına sunulduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı’nın inceleme başlattığı söz konusu adli müşavirin 30 Kasım’da Ankara’ya çağrıldığı belirtildi.

Bakanlık: 87 sayfalık bilgi gönderildi

Adalet Bakanlığı da söz konusu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan haber ve yorumlar üzerine hemen inceleme başlattığı bildirildi. Açıklamada, “Akın İpek davası olarak da bilinen iade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi taleplerinin, Bakanlık tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılandığı, bu bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak 13 Eylül 2018’de yazı ile diplomatik yoldan gönderildiği belirtildi.

Kendi inisiyatifiyle bilgi notu hazırlamış

Söz konusu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmelerin yer almadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Sanık ve avukatlarının, Türkiye’deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir. Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.”

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