Lübnan tezkeresi Meclis'e sunuldu

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e sunuldu.Ayrıntılar geliyor... FOTOĞRAF 23 Emekli promosyon ödemeleri Ekim ayı kampanyası binlerce SSK ve Ba-Kur'lu tarafından yakından takip ediliyor. Emekli zammının ardından ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar kamu bankaları emekli maaş promosyonu kampanyalarını araştırıyor. Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Haber7'nin akrardığına göre; Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi. Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan geliraylık alan emekli ve hak sahiplerinden geliraylıkları; 3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL, 3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL, 7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL 10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve geliraylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor. Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi. SGK'nın protokol imzalayacağı bankalar şöyle: 1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.2- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 5- Türkiye İş Bankası A.Ş.6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 10- QNB Finansbank A.Ş.11- ING Bank A.Ş. 12- Şekerbank T.A.Ş.13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.18- Odeabank A.Ş.19- Fibabanka A.Ş. Emeklilere kamu bankası promosyonları ne kadar olacak? Rakamlar belli oldu Emekli promosyon ödemeleri Ekim ayı kampanyası binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından yakından takip ediliyor. Emekli zammının ardından ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar kamu bankaları emekli maaş promosyonu kampanyalarını araştırıyor. Kamu bankaları ne kadar promosyon verecek? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank bankaları emekli promosyonu ödeyecek? İşte detaylar... {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2070739'); PID2.render('pid#comment-count-2070739'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:29 CHP’li Murat Karayalçın: Altılı masadan ayrı olarak HDP ile görüşüyoruz Eski Devlet Bakanı CHP'li Murat Karayalçın, katıldığı bir yayında, HDP ve CHP'nin görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Karayalçın, “Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu. Altılı masadan ayrı olarak HDP ile birlikteliğimiz sürüyor” dedi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2240470'); PID2.render('pid#comment-count-2240470'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder GÜNDEM TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Başörtüsüne karşı olmak dini hayatın toplumsal hayattaki görünürlüğüne karşı olmaktır