Lüks araçta milyonluk vurgun

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayı gerçekleştiren kişilerin H.D.(27) ile Y.B.(35) olduğu tespit edildi. Daha önceden benzer suçlardan 15 suç kaydı bulunan H.D. ile 13 suç kaydı bulunan Y.B. Sultangazi'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.