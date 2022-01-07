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İSTANBUL

Lüks cip faciaya yol açtı

Gaziosmanpaşa’da park halindeyken freni boşalan lüks cip, önündeki araca çarptı. Bir anda 5 aracın da karıştığı kaza, bir kişinin internet kutusunun üzerine çıkarak durdurmasıyla son buldu. Olay yerinde kimseye bir şey olmaması dikkat çekti.

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Haber Merkezi İHA
Lüks cip faciaya yol açtı
Lüks araç faciaya yol açtı.
  • Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi, 1196 Sokak üzerinde sabah 07.00 sıralarında bulunan 16 AJS 966 plakalı lüks cipin freni boşalmasıyla facia yaşandı. Bir anda hareket eden lüks cip, önünde park halinde bulunan araca çarptı. Domino etkisiyle 5 aracın karıştığı kazada ticari araçlardan biri sokağın başında bulunan internet kutusunu devirerek üzerine çıktı.

Lüks araç faciaya yol açtı.
Lüks araç faciaya yol açtı.

Yerinden sökülen internet kutusu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çekici sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, internet hattında da hasar oluştu.

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Kadıköy'de feci kaza: Bariyere otomobile ok gibi saplandı, acı haber geldi
FOTOĞRAF 8
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Kaza saat 04:15 sıralarında Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cem Yücel yönetimindeki 34 EOA 904 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil savrularak yolun sağ kısmındaki bariyerlere çarptı.
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Bariyerden seken otomobile Hasanpaşa-Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyer ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kaza sebebiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yücel'in cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Medeniyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Fikirtepe ayrımı bir süre trafiğe kapandı.
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Otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü. Otomobilin, mobil uygulama üzerinden dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi.
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Araçtan yola sızan yağ ve yakıt, yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından trafik tekrar eski seyrine döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
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Kadıköy'de bariyer, otomobile ok gibi saplandı 1 ölü
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Kadıköy'de feci kaza: Bariyere otomobile ok gibi saplandı, acı haber geldi
Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, lastiğin patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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