Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Lüks tekneler kül oldu

04:0022/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bodrum’da bir marinada bağlı motoryatta çıkan yangın, yanındakilere de sıçradı. Alev alev yanan 7 motoryat battı, 1’i ise kısmi hasar aldı.

Bodrum 'da bir marinada çıkan yangında 7 motoryat küle döndü. Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada saat 04:00 sıralarında bir motoryatta çıkan yangın kısa sürede diğerlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kıyı emniyetine bağlı ekipler de müdahaleye katıldı. Karadan ve denizden yapılan müdahaleye rağmen 20-30 metre uzunluğundaki 7 motoryat batarken, 1 motoryat kısmi hasar gördü.


#Bodrum
#yangın
#tekne
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
