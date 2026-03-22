Lüks tekneler kül oldu

Bodrum 'da bir marinada çıkan yangında 7 motoryat küle döndü. Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada saat 04:00 sıralarında bir motoryatta çıkan yangın kısa sürede diğerlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kıyı emniyetine bağlı ekipler de müdahaleye katıldı. Karadan ve denizden yapılan müdahaleye rağmen 20-30 metre uzunluğundaki 7 motoryat batarken, 1 motoryat kısmi hasar gördü.