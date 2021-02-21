Gündem Lütfi Elvan Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen seviyesiz söylemleri kınıyorum
ANKARA

Lütfi Elvan: Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen seviyesiz söylemleri kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eski Bakan Berat Albayrak hakkında CHP tarafından yürütülen karalama kampanyasını kınadı.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılında, yeni tip koronavirüs salgını koşulları içinde, küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda, finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerinin, maksadı dışında çarpıtılarak, seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesinin, kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Haksız ve seviyesiz söylemler"

Bakan Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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