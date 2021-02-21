Lütfi Elvan: Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen seviyesiz söylemleri kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılında, yeni tip koronavirüs salgını koşulları içinde, küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda, finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerinin, maksadı dışında çarpıtılarak, seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesinin, kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Haksız ve seviyesiz söylemler"

Bakan Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

2) 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez. REKLAM February 21, 2021

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