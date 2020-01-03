M. Yılmaz Turan Hakk’a yürüdü

İstanbul Alibeyköy’ün sevilen esnafından Mehmet Yılmaz Turan, son yolculuğuna uğurlandı. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyesi Nuri Albayrak’ın dünürü ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyesi Faruk Albayrak’ın kayınbabası olan Mehmet Yılmaz Turan, önceki gün tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Zeynep Turan’ın eşi, Seçkin Turan, Eser Turan ve Nurcan Albayrak’ın babası olan Mehmet Yılmaz Turan için dün ikindi namazını müteakip Alibeyköy Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı.
SEVENLERİ AKIN ETTİ
- Namaza, Albayrak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak, Kazım Albayrak, Faruk Albayrak, Mesut Albayrak ve Hamza Albayrak olmak üzere tüm Albayrak ailesi katıldı. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Kredi ve Yurtlar Kurumu eski Genel Müdürü Hasan Albayrak, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, iş adamları ve sevenleri de törende hazır bulundu. Merhum Turan’ın naaşı namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.