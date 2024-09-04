M7 tutuklu siz çıkın

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı M7 kodlu gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada 7 sanık tahliye edildi. Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ankara eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin ve Gökhan Karaca ile sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik ile avukatları katıldı. “Görevi kötüye kullanma”, “Göreve ilişkin sırrın açıklanması”, “Suçluyu kayırma”, “Tanığı etkilemeye teşebbüs”le suçlanan sanık emniyetçilerin birimlerinde çalışan personeller tanık olarak dinlendi.

Kerem Gökay Öner

PROSEDÜR NEYSE O UYGULANDI

Memurlar, prosedür dışında bir şey yapmadıklarını ifade ederek amirlerinin lehine tanıklık etti. Tanık bilgi teknoloji görevlisi O.Y. “Şube müdürüm Kerem Gökay Öner'di. Onun talimatıyla 23 Ağustos 2023'te 3 günlük şube giriş-çıkış kayıtlarını aldım, başka bir talimat almadım. Burada sanık olanlardan hiçbiri benimle iletişime geçmedi” ifadelerini kullandı. Organize Şube’de polis memuru olarak görev yapan tanık Ç.K., “Olay günü operasyon vardı. Yarım saat geçtikten sonra Etlik Şehir Hastanesi'ne acil bölümüne gittik, kağıt aldık. Ben olayların detayını sonradan öğrendim. Sertçelik'i hiç görmedim” açıklamasında bulundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından hakim sanıklara söz verdi.

SAVCININ TALİMATIYLA

Tutuklu sanık Murat Çelik, sanıkları tek tek tanımadığını, yıllarca FETÖ ve benzeri örgütlerin iftirasına maruz kaldığını iddia ederek, “Bana 7 şubenin müdürü bağlıdır. Ben savcının sözünün üstüne nasıl söz söyleyeyim? 30 yıllık meslek hayatımı böyle bir iddianameye yem edecek değilim” dedi.

Tutuklu sanık Şevket Demircan, talimatların dışına çıkmadığını ve Serdar Sertçelik'i hiçbir şeye zorlamadığını savundu.

Ufuk Gültekin “Suçluyu kayırma gibi adi bir suçtan tutukluyum. Savcımız rapor için hastaneye göndermiş. Şahıs için doktor ‘10 gün boyunca ayağa kalkamaz’ demiş. Ben raporu gönderdim. Müzekkereyle yapılan işlemlerden dolayı

4 aydır tutukluyum” diye konuştu.

Tutuksuz sanık Kerem Gökay Öner de “Ben Bora Kaplan soruşturmasında 41 kişiyi gözaltı yaptım. Şu an yargılanıyorlar. Onları yakalamışken Serdar'ın kaçmasına neden yardımcı olayım? Serdar Sertçelik'in kaçmış olduğu ana kadar Cumhuriyet savcımızın verdiği emirleri yerine getirmiş, takip etmiş bir emniyet müdürüyüm” ifadesini kullandı.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 29 OCAK’TA

Savcı sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti “gizli tanık Serdar Sertçelik'in Macaristan'daki tutukluluk halinin devam etmesinden dolayı” tutuklu emniyetçiler Murat Çelik, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca, Şevket Demircan ile tutuklu sivil sanıklar Ramazan Kubat, Adem Kaçan ve Mustafa Çotuk'un “yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak” tahliyelerine hükmetti. Dosyada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme, Sertçelik'in babası tutuksuz sanık Erdoğan Sertçelik'in dosyasının ayrılmasına hükmederek bir sonraki duruşmayı 29 Ocak'a erteledi.











