Maarif Okulları’na iki ödül birden

Vakıf bünyesinde 35 ülkedeki 300 okulda gerçekleştirilen proje yarışmalarında yapılan elemelerin ardından TEKNOFEST İstanbul’a katılmaya hak kazanan Pakistan, Afganistan, Nijer ve Bosna-Hersek’teki Maarif Okulları’ndan 61 kişi ve 30 takımın oluşturduğu Maarif Teknoloji Takımı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İNSANLIK YARARINA PROJE

Festival alanında “İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorisinde ortaokul ve liseler arası “Afet Yönetimi” müsabakasında Afganistan’dan gelen Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı Herat Erkek Lisesi 3. sınıf öğrencisi Hamed Moradi’nin geliştirdiği “Afet Anında Mobil GSM Operatörü” projesi ikinci oldu. Pakistan’ın Lahor kentinden katılan ve Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı Pak-Türk Maarif Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Fatma Nasir’in “Piezoelektrik Ayakkabı (Piezoelectric Shoe)” projesi de “Eğitim” alanında üçüncülüğe layık görüldü.