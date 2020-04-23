Maarif Okullarında öğrenciler 23 Nisan Çocuk Bayramını evlerinde kutladı

Dünyanın dört bir yanından çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şarkıları söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Maarif Okullarında okuyan öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle Uzaktan Eğitim sistemi üzerinden video konferansla bağlanarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler. Evlerini süsleyen öğrencilerin söyledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şarkıları renkli görüntülere sahne oldu.

Maarif Öğrencilerinden Türkiye’ye “Selam”

Maarif Okullarında eğitim gören öğrencilerin evlerinde çekilen videolarla Türkiye’deki öğrencilere selam gönderilirken, 23 Nisan şiirleri okunarak hazırlanan videolar sosyal medya hesaplarından yayınlandı. 23 Nisan dolayısıyla bazı ülkelerde şiir, bazı ülkelerde de resim yarışmaları düzenlendi. Öğretmenler tarafından takip edilen öğrenciler hazırladıkları resimleri Uzaktan Eğitim sitemi üzerinden sunarken, öğrenciler evlerinde hazırladıkları şiirleri okuyarak videoya çekip gönderdiler.

20 Ülkeden Maarif Öğrencileri TRT Ekranlarında

TRT’nin her yıl geleneksel hale getirdiği ve geçen yıl 41. düzenlenen “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” bu yıl Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında “TRT ile 23 Nisan’da evler şenlik dolu” sloganıyla düzenlendi. Programa farklı coğrafyalarda bulunan 20 ülkedeki Maarif Okullarından öğrenciler, evlerinden çektikleri videolarla katılım sağladılar.

OYNAT 02:19 Maarif Öğrencilerinden Türkiye’ye 23 Nisan mesajı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyanın dört bir yanında bulunan Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Maarif Okullarında Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında devam eden uzaktan eğitim sistemi üzerinden çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin evlerinde çekilen videolarla Türkiye'deki öğrencilere selam gönderilirken, 23 Nisan şiirleri okunarak hazırlanan videolar sosyal medya hesaplarından yayınlandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Romanya’da Uluslararası Çocuk Bayramı ve Dil ve Kültür Festivali Düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bükreş Maarif Okullarında Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkez ve taşra teşkilatı çalışanları, Ticari Ataşelik, Eğitim ve Din İşleri Ataşeliği mensupları, tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm sivil toplum kuruluşları çalışanlarının katılımı ile uzaktan bağlantı yöntemiyle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Öğrencilerin zamanlarının çoğunu evde geçirmek zorunda oldukları bu dönemde moral depolamaları amacıyla “Uluslararası Çocuk Bayramı”, “Dil ve Kültür Festivali” temasıyla gerçekleştirilen programda öğrencileri kendi dillerinde şarkı, şiir ve çeşitli gösterilerle sahne alıp 23 Nisan’ı kutladılar.

Programda ayrıca bir resim yarışması düzenlenirken Türkiye’den canlı bağlantı ile ses sanatçılarının katılımıyla bir konser düzenlendi.

REKLAM

Kuzey Makedonya Maarif Öğrencilerinden Konser

Bayram dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü tarafından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın da katıldığı online programda Kuzey Makedonya Maarif Okulları Öğrencileri tarafından canlı konser verildi.

Esenler Belediyesi Programına 5 ülkeden Maarif Öğrencileri katıldı

Afganistan, Kosova, Kazakistan ve Tunus Maarif Okulları öğrencileri, 23 Nisan Etkinlikleri kapsamında Esenler Belediyesi’ne ait Şehir Ekranı Youtube Kanalı’nın canlı yayın konuğu oldular. Programda öğrenciler 23 Nisan’a dair duygu ve düşüncelerini aktardılar. Öğrenciler söyledikleri şarkıları, okudukları şiirleri, ve hazırladıkları gösterileri kaydederek bunları öğretmenleri ile paylaştılar.

DÜNYA Rus Duması, TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı