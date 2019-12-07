Gündem Maariften Pakistanda matematik olimpiyatı
EĞİTİM

Maarif’ten Pakistan’da matematik olimpiyatı

Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan’da ilklere sahne olan bir matematik olimpiyatına imza attı. 15 bin 755 öğrenci, 20 şehir ve 46 sınav merkezinde ter döktü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maarif Vakfı
Maarif Vakfı

Maarif Vakfı Asya-Pasifik Bölge Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, olimpiyatla ülkedeki matematik alanında saklı cevherleri ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Küçükaladağlı, “Burada başarılı olan öğrencilere vereceğimiz çeşitli ödüllerin yanında okullarımıza burslu kabul ederek nitelikli eğitim imkanları sunacağız” dedi. Gelecek yıllarda daha geniş katılımlı yapmayı düşündüğümüz bu sınavların sonuçlarının Pakistan devletinin eğitim planlamasına da katkı sağlayacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. Küçükaladağlı, Türkiye’nin eğitim tecrübelerini Pakistan ile paylaştıklarını ifade etti.

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