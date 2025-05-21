Macaristan’da Türk zirvesi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmî Zirvesi, bugün Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de toplanacak. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye, TDT üye devletler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan’ın cumhurbaşkanları katılacak. Gözlemci ülkeler ile TDK Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev de zirvede olacak.





DOĞU İLE BATI’NIN BULUŞMA NOKTASI

Budapeşte’de yapılacak zirve TDT tarihinde ilk defa bir gözlemci ülke ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Böylelikle Macaristan’ın Türk devletleri ile kapsamlı iş birliğini kararlılıkla derinleştirme yönündeki artan rolü vurgulanacak. Zirvenin ana teması “Doğu ile Batı’nın Buluşma Noktası” olacak. Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Türk devletleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi de ele alınacak. Zirvenin sonunda, TDT’nin ortak vizyonunu ve stratejik yönelimini teyit eden Budapeşte Bildirisi kamuoyu ile paylaşılacak.





İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün Macaristan’daki zirveye katılacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Doğu’nun ve Batı’nın Buluşma Noktası temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek olup, Budapeşte Bildirisi dâhil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına iştirakleri ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.



