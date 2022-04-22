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Gündem Macronun emekli maaşı vaadiyle Türkiyeyi aşağılamaya çalışan Şirin Payzına rakamlarla yanıt
POLİTİKA

Macron'un emekli maaşı vaadiyle Türkiye'yi aşağılamaya çalışan Şirin Payzın'a rakamlarla yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 1100 euro emekli maaşı vaadi üzerinden 'Batı şakşakçılığı' yaparak Türkiye'yi hedef alan Şirin Payzın'a sosyal medyada sert tepkiler geldi. Fransa'daki enflasyon artışını hesaba katmadan 1100 euroyu Türk lirasına çeviren Payzın'a "Avrupa'da ortalama ev kiralarının 700 euro olduğunu, 1 litre ayçiçek yağının 5 euro olduğunu biliyor musunuz?" diye soruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Macronun emekli maaşı vaadiyle Türkiyeyi aşağılamaya çalışan Şirin Payzına rakamlarla yanıt
Şirin Payzın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1100 euro emekli maaşı vaadinin ardından Türkiye'yi hedef alan Şirin Payzın'a sert tepkiler geldi.

Payzın, Macron'un seçim vaadi olarak emeklilere 1100 euro maaş vereceğini söylemesine vurgu yaparak, bu rakamı Türk Lirası'na çevirdi. Fransa'daki enflasyon artışını hesaba katmayan Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Macron emekli maaşlarının en az 1100 Euro olmasını vaadediyor.. yani 17 600 TL .. Evet ! İşte AB bizi kıskanıyor ve Fransa yerlerde sürünüyor napsınlar" dedi.

Bulduğu her fırsatta AB ülkelerini öven ve Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Payzın'ın kışkırtıcı asgari ücret paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı rakamlarla yanıt verdi.

"OLMAYAN ŞEYLERİ ANLATIYOR"

Kadir Özer isimli sosyal medya kullanıcısı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Buradan Şirin hanıma soruyorum siz hangi ülkenin vatandaşısınız? O verdiğiniz fiyatın brüt ücret olduğunu biliyor musunuz? Peki Avrupa'da ortalama ev kiralarının 700 euro olduğunu biliyor musunuz? Avrupa'da şu anda en küçük 1 litre ayçiçek yağının 5 euro olduğunu biliyor musunuz? Bunları neden söylemiyorsunuz? Sizin bu algınızı ben anlamakta zorluk çekiyorum. Şirin Hanım ve Şirin Hanım gibi sol cenahın neden kendi ülkesine ve vatanına Avrupa'yı özendirmeye ve olmayan şeyleri anlatmaya çalışmasına anlam veremiyorum."

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