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İSTANBUL

Madde bağımlısı oğlu öldürdü iddiası

Sancaktepe'de bir binanın giriş katında oğlu ile birlikte yaşayan kadından uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirmesi üzerine kadının cansız bedeni evde bulundu. Kadının başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü düşünülürken olay sonrası kayıplara karışan madde bağımlısı oğlu aranıyor.

Haber Merkezi IHA
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İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak’ta oğluyla beraber yaşayan kadından bir süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler üç katlı binanın giriş katındaki dairenin kapısını açtırdığında kadının cansız bedenini buldu.

DHA
Naciye Torunoğlu

Uzun süredir haber alamayan komşular durumu polise bildirdi

Olay, saat 00.30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak’ta yer alan üç katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Komşuları, bir süredir haber alamadıkları 57 yaşındaki Naciye Torunoğlu’nu merak ettiler ve durumu polise bildirdiler. Kısa sürede ihbar adresine gelen ekipler kapıyı çilingir yardımıyla açtıklarında korkunç gerçekle karşılaştı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler daireye girişlere izin vermezken Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı.

Kan donduran cinayet iddiası

İki erkek, bir kız annesi olan Naciye Torunoğlu’nun eşi bir oğluyla Aydın’a inşaatta çalışmaya gitti. Yaklaşık altı aydır Sancaktepe’deki dairede oğluyla birlikte yaşayan talihsiz kadın, çevredeki vatandaşların iddiasına göre madde bağımlısı olan oğluyla sürekli tartışma yaşıyordu. Komşuların iddiasına göre son olarak yaşanan tartışma sonrası Naciye Torunoğlu’nun oğlu evden çıktı ve bir daha dönmedi. Polis ekipleri Torunoğlu’nun kim tarafından öldürüldüğünü bulmak için soruşturma başlatırken çevredeki vatandaşların iddiasına göre 57 yaşındaki kadın başına aldığı sert darbe sonucu yaşamını yitirdi.

Kızının ‘Anne’ feryadı yürek dağladı

Talihsiz kadının oğlu tarafından öldürüldüğünü iddia eden çevredeki vatandaşlar Torunoğlu’nun cenazesinin cenaze arabasında bırakıldığı sırada acılı aileye yardım etti. 57 yaşındaki Torunoğlu’nun kızı, annesinin cansız bedeninin bulunduğu tabuta sarılarak ‘Anne’ diyerek haykırması yürekleri dağlarken Torunoğlu’nun yaşlı annesi oturduğu sandalyede güçlükle durabildi. 57 yaşındaki Torunoğlu’nun cenazesi Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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