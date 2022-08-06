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İSTANBUL

Maddeden manaya Bağımsızlık Köyü

Eyüpsultan Belediyesi, bağımlı kişilerin rehabilitasyon süreçlerini sağlıklı ve verimli geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bağımsızlık Köyü adı verilen merkezde tedavisini tamamlamış Vahit D. süreci “Sanki öldüm ve yeniden doğdum” diyerek özetledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maddeden manaya Bağımsızlık Köyü
Maddeden manaya Bağımsızlık Köyü.

Eyüpsultan’daki Bağımsızlık Köyü, bağımlı insanları özgürlüğüne kavuşturuyor. Eyüpsultan Belediyesi , İstanbul Valiliği, İstanbul Denetimli Serbestlik ve Eyüpsultan Dayanışma Derneği ortaklığı ile kurulan Bağımsızlık Köyü’nde, madde bağımlılığı ile mücadele etmiş kişilerin sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına yardımcı olunuyor. Burada, doğa ile rehabilite olan eski bağımlılar fiziksel ve ruhsal anlamda iyileşiyor. Bağımsızlık Köyü Koordinatörü MeltemŞenel, kurumun amacını şöyle açıklıyor “Projemiz 14-29 yaş arasındaki hükümlü ya da madde bağımlılığına sahip olmuş kişileri topluma kazandırmak. Köyde yer alan birçok atölye ile amaçsızlık döngüsünden çıkmaları hedefleniyor. Burada, organik tarım , yaratıcı drama, müzik, seramik, yemek ve at binme atölyeleri yer alıyor. Binlerce hayata dokunan Bağımsızlık köyünü orada rehabilite olmuş eski madde bağımlısı Vahit D. şöyle anlatıyor “sanki öldüm ve yeniden doğdum.”

ZORLU BİR HAYAT

15 yaşında madde ile yolları kesişen Vahit D. (25) eroini damardan enjekte ettiğini ve bunun geçen yıla kadar devam ettiğini söyleyen genç, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ailem 18 yaşıma geldiğimde fark etti. Tedavi için 18 kez hastaneye yatırdılar , yurt dışından çareler aradılar, babam benim için bir servet harcadı ama bırakamadım. En sonunda ailem benden umudu kesti ve 4.5 aylık sokak serüvenim başladı. Dilendim, hırsızlık yaptım geceleri hastanede, gündüzleri camide yattım.” ‘Bittim artık’ dediği noktada Vahit Liman Ayık Yaşam Derneği ile tekrar hayata dönen genç, dernek sayesinde de bağımsızlık köyü ile tanıştı.

VAHİT’İN BAĞIMSIZLIK ÖYKÜSÜ

Haftanın bir günü dernekle birlikte Bağımsızlık Köyüne gidip atölyelerde rehabilite olduğunu söyleyen genç,” Orada herkes bize çok kıymet verdi. Bir gün, Belediye başkanı geldi. Mescitte bizlerle oturup hayat hikayelerimizi dinledi. Tarım atölyesinde bizimle beraber tohum ekti. O gün ‘bu insanlar bizim bu hayatın bir parçası olmamızı istiyorlar. Eğitmenlerimiz bağımlıların psikolojisini çok iyi anlıyor, bir abi, abla gibi elimizden tutuyorlar.’ dedim. Bu bataktan kurtulalı tam bir yıl oldu. Şimdi ben de benim gibi olanların elinden tutmaya devam ediyorum” dedi.

“BU ÇOCUKLARI DIŞLAMAMALIYIZ”

Madde bağımlılarını rehabilite edecek bir ortam inşa ettiklerini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, “Bu insanların bu noktaya gelmelerinin sebebi, onları dinleyen birilerinin olmaması. Bu konuda özellikle öğretmenlere çok iş düşüyor. Çünkü her bireyin yolu okuldan geçiyor. Aileler ve öğretmenler, çok titiz çalışmalı. Çocuğun geç gelmesi, göz kırmızılığı, derste algı bozukluğu bizim için ipuçları. Böyle çocuklar dışlanmamalı” diye konuştu.

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