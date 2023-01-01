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Maden Komisyonu 1 ay daha çalışacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ‘Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nun çalışma süresi, bütün partilerin ortak kararıyla 1 ay daha uzatıldı.
Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
‘Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nun çalışma süresi 1 ay daha uzatıldı.

‘Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nun çalışma süresi 1 ay daha uzatıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ‘Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nun çalışma süresi, bütün partilerin ortak kararıyla 1 ay daha uzatıldı. Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasını araştırmak üzere TBMM’de kurulan ‘Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’ 10’uncu toplantısını yaptı. TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nun çalışma süresi, bütün partilerin ortak kararıyla 1 ay daha uzatıldı. Komisyon Başkanı Taner Yıldız, “Bir ay süre uzatma, bütün partilerin yani AK Parti, MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti tarafından da desteklendiğini görüyorum. Genel kanaatin oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle olduğunu görüyorum” dedi.


#TBMM
#Amasra
#Maden
#TTK
2 saat önce
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Maden Komisyonu 1 ay daha çalışacak
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