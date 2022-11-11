​Madende caydırıcı tedbirler yolda.

Amasra’daki maden patlamasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu’nda madene ilişkin bilgiler verdi. Patlamadan 3 gün önce madende havalandırma ile ilgili eksiklik tespit edildiğini belirten Ertem, “3 gün önce, denetimimizde bu eksiklik var. Bunun, durdurmayı gerektirecek düzeyde olmadığına ilişkin bir öngörümüz var. Havalandırmayla alakalı bir eksiklik, tali havalandırma ünitelerinden birisinin bağlantısının olmadığı ve yetersiz olduğuyla alakalı. Bu tespit Emniyet Genel Müdürlüğü’nün fezlekesinde de var ve bu sonrasındaki bilirkişi raporunda da var. Bizim kazadan 3 gün önce bitirdiğimiz denetimimizde bu eksiklik var” dedi.

METAN GAZI ORANI HİÇ 3,5 OLMADI

Patlama öncesinde 2 seviyesinin üzerinde raporlanan metan gazı oranı olmadığını kaydeden Ertem, “Bizim tespitlerimizde, önceki aylar ve yıllara yönelik 3,5 seviyesi yok. İş güvenliği birimleri üzerinde yaptığımız denetimlerde, böyle bir tespit onlarda da yok. 1,5 seviyesine gelindiğiyle alakalı var ama 1,5 seviyesi durdurmayı gerektirecek olarak değerlendirilmedi” diye konuştu. Caydırıcılık noktasında önlerinde iki seçenek olduğuna işaret eden Ertem, ya para cezalarını arttıracaklarını ya da durdurmaya ilişkin tedbirlere yenilerini ekleyeceklerini kaydetti: “İlgili bakanlıklarla da bunu istişare ederek nasıl bir çözüm getirilir, ne yapılabilir, onları yapacağız. Amasra kazasından sonra da böyle bir çalışmamız olacak.”

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