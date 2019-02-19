Madenden acı haber

Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonrasında Tayfun Akıncı isimli işçi yaralı olarak kurtarıdı. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sonrasında önce Şükrü Otlak’ın ardından Engin Tutuk’un cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayaların altındaki Servet Çapacıoğlu’na ulaşmak için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şirket çalışanları tarafından hastaneye götürülen Tayfun Akıncı’nın ise ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaya parçaları altında kalan işçilerin aileleri, kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞ

Maden ocağında meydana gelen göçüğün nedeni de belli oldu. Göçüğün kaya bloklarının sahadan kaldırılması sırasında meydana geldiği belirtildi. Ayrıca soruşturma kapsamında Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe koordinesinde olmak üzere 3 Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili inceleme yapması için görevlendirildi. Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe de görevlendirdiği diğer savcılarla birlikte çalışma yaptı.

Şükrü Otlak ve Engin Tutuk

DİNAMİT PATLATMADILAR

Sarıkaya Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş ise, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle de çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamit patlaması sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini söyledi. Kocabaş, "İş makineleri kayanın dibinde çalışma yapıyormuş. Dev kaya düşmüş. 2 kepçe ve 1 kamyon ile 3 işçinin kayanın altında kaldığı söyleniyor" dedi.

EKMEK PARASI KAZANMAYA GELDİLER

Kaya altında kalan işçilerden Servet Çapacıoğlu’nun babası Bilal Çapacıoğlu, umutla oğlunun kurtarılmasını beklediğini söyledi ve şöyle konuştu: “Servet, operatörlük belgesini aldı, askerliğini yaptı ve buraya çalışmaya geldi. Şantiyede yatıp kalkıyordu. Yüce Allah’tan bir umut bekliyoruz. Buranın kaçak olduğu söyleniyor. Buraya ekmek parası kazanmaya geldiler.”

Olay yerine; Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Milas Kaymakamı Eren Arslan ve mülki amirler gitti.

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