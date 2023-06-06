|
Gündem

Maduro Prens Selman ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile ikili ilişkiler ve ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldı.

09:10 . 6/06/2023 Salı
Diğer
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman.

Suudi Arabistan
resmi haber ajansı SPA'ya göre, Maduro, Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret kapsamında Veliaht Prens Bin Selman ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

İki lider görüşmede, ikili ilişkiler, ilişkileri geliştirmenin yolları ve ortak öneme sahip çeşitli konuları değerlendirdi.

Görüşmeye Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile iki ülkeden çok sayıda bakan da eşlik etti.




#Nicolas Maduro
#Suudi Arabistan
#Muhammed Bin Selman
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Haziran ayı aile destek yardımı ayın kaçında ödenecek?