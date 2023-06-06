Maduro Prens Selman ile görüştü

resmi haber ajansı SPA'ya göre, Maduro, Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret kapsamında Veliaht Prens Bin Selman ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

resmi haber ajansı SPA'ya göre, Maduro, Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret kapsamında Veliaht Prens Bin Selman ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmeye Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile iki ülkeden çok sayıda bakan da eşlik etti.