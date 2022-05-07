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POLİTİKA

Mafya gibi tehdit etti: 'Pis bir kumpas'

Sığınmacılar üzerinden provokasyonlar yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partililerle Meclis önünden İçişleri’ne yürümek istedi. Polisin izin vermediği Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, “Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek” diyerek tehdit etti. Özdağ’ın tehdidine tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, “Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertiptir. Herkes sınırını ve yerini bilsin” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çevre Bakanı Murat Kurum destek için Soylu’yu ziyaret etti.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Mafya gibi tehdit etti: Pis bir kumpas
Ümit Özdağ (FOTOĞRAF: MUHAMMED KURTAR)

Sığınmacılar üzerinden provokasyon fitilini ateşleyen Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı’nı basmaya kalktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özellikle Suriyeliler üzerinden sokakları karıştırmak isteyen Özdağ’ın yaptırdığını açıkladığı “Sessiz İstila” filmi için “Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş? Bu Soros taktiğidir. Vatandaşımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetiklemeye çalıştılar. Bunların insanlıkla alakası yok” demişti. Özdağ da sosyal medyadan, “Ben yarın tek başıma İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma, silahsız. Zerre kadar erkeklik onurun varsa saat 11.00’de beni kapının önünde bekle. Seni yarın İçişleri Bakanlığı’nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim Soros’un çocuğu, kim operasyonun çocuğu. Saat 11.00’de erkeksen orada bekle” karşılığını vermişti.

İÇİŞLERİ’Nİ BASMAYA KALKTI

  • Özdağ, dün yeni bir provokasyona imza attı. Beraberindeki partililerle TBMM önünden İçişleri Bakanlığı’na yürümek istedi. Polis ekipleri izin vermeyince arbede çıktı, 1 kişi gözaltına alındı. Bakanlığa yürümesine izin verilmemesine tepki gösteren Özdağ, açıklamasını Meclis girişinde yaptı. Zafer Partisi olarak “Türk milletinin sığınmacılar ve kaçaklar ülkelerine dönsünler” iradesini siyasette temsil ettiklerini söyleyen Özdağ, Soylu’ya tehditler savurdu: “Ben tek başıma geliyorum, bu kadar mı korkuyorsun? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Yemek yediğim restoranlardan vize kartı ödemelerini toplatmadın mı? Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın, farkındasın. Hadi, el mi yaman bey mi yaman. Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder.”

‘Seninleyiz’ ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Türkiye’nin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Oktay, İçişleri Bakanı Soylu’yu ziyaret etti. Ziyarette Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı. Oktay, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından “#SeninleyizSoylu” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettik” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ayrı ayrı Bakan Soylu’yu ziyaret ederek desteklerini iletti.

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